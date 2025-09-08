Путин поручил правительству увеличить сроки записи к врачу на «Госуслугах»

Президент России Владимир Путин велел Правительству Российской Федерации рассмотреть увеличение сроков записи к врачу через портал «Госуслуги». Соответствующее указание появилось на официальном сайте Кремля, в составе целого перечня новых актуальных поручений.

«Рассмотреть возможность увеличения допустимого срока записи для получения медицинских услуг (приём врача, диагностика, лечебные процедуры) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», — говорится в публикации.

Исходя из поручения, доклад с итогами проделанной работы необходимо будет представить президенту не позднее 20 ноября 2026 года. Ответственным за проект был назначен премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.