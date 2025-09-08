МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В аэропорту Хитроу закрыли терминал после инцидента с опасными веществами

Происшествие не повлияло на расписание рейсов.
Константин Денисов 2025-09-08 22:43:15
© Фото: geotechwar, X

Четвертый терминал лондонского аэропорта Хитроу закрыли предположительно из-за инцидента с опасными веществами.

«Зона регистрации четвертого терминала закрыта, проведена эвакуация, после инцидента на месте работают аварийные службы», - говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

При этом отмечается, что остальные терминалы работают в штатном режиме.

Как сообщает телеканал Sky, происшествие связано с опасными веществами, однако более конкретная информация отсутствует.

Известно также, что поезда проезжают мимо остановку у терминала. В то же время, рейсы вылетают и прибывают по расписанию, однако доступ в четвертый терминал для пассажиров закрыт.

