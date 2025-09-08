МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Скончался идеолог создания ракеты Х-55 Евгений Федосов

Евгений Александрович Федосов вошел в историю авиационной науки как выдающийся исследователь и инициатор научных прорывов.
Тимур Шерзад 2025-09-08 18:41:56
© Фото: Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем

Ушел из жизни академик РАН, доктор технических наук, профессор, научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Евгений Александрович Федосов. Об этом сообщили в самом институте. 

«Евгений Александрович вошел в историю авиационной науки как выдающийся исследователь, обладающий незыблемым авторитетом, и инициатор научных прорывов в авиации», - говорится в сообщении. 

Отмечено, что Федосов внес вклад в формирование целой плеяды ученых и инженеров с системным мышлением. Он обеспечил единство подходов к разработке авиатехники, а также активно участвовал в реализации научно-технической политики страны. 

Ключевую роль Евгений Федосов сыграл в разработке первых отечественных самонаводящихся ракет, зенитных ракетных комплексов, систем ПРО, а также уникальных авиационных комплексов для истребителей, ударных самолетов и вертолетов.

Подчеркивается, что покойный был идеологом разработки авиационной составляющей ядерной триады Советского Союза - крылатых ракет Х-55 для самолетов Ту-95 и Ту-160. За это Федосову присвоили звание Героя Социалистического Труда. 

Педагогическая работа Евгения Федосова, научные труды и инженерные решения оказали значительное влияние на укрепление обороноспособности страны. Технологии авиастроения, в создании и внедрении которых Федосов сыграл ключевую роль, стали основой для большинства отечественных самолетов.

#некролог #ГосНИИАС #Авиационная наука #Евгений Федосов
