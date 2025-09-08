Финансист объяснила, зачем необходим цифровой рубль

Цифровой рубль необходим для того, чтобы оптимизировать расходы, которые связаны с бюджетными платежами. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала финансист Марина Новикова.

«Например, мамочки получают какие-то выплаты, или другие бюджетные группы населения получают выплаты, и есть нагрузка на различные бухгалтерии, условно, бюджетных ведомств. И они, таким образом, будут с помощью цифрового рубля на платформе Центрального банка сразу распределять людям на их электронные кошельки деньги. То есть это снижение издержек, и людям эти деньги будут быстрее доступны», - объяснила Новикова.

Еще одно преимущество у цифрового рубля - безопасность. По словам специалиста, все деньги будут храниться в Центральном банке. Кроме того, у валюты будут единый тариф и комиссии.

«Например, вам нужно оплатить какую-то большую покупку, и в одном банке, условно, с вас возьмут 2% за перевод, в другом банке ничего не возьмут, а цифровой рубль предлагает единый тариф и единые комиссии для всех», - объяснила финансист.

Также, по ее словам, плюс цифрового рубля в его доступности. Провести денежную операцию можно будет в любое удобное время.

«У монеты есть и оборотная сторона - это, конечно, минусы. Я могла бы выделить отсутствие такой приватности, как в работе с наличными денежными средствами. Потому что, когда ты расплачиваешься наличными деньгами, ты можешь тратить их на свое усмотрение, передавать их любым людям. С цифровым рублем так не получится, потому что все операции будут видны», - рассказала Новикова.

Еще одним минусом в работе с цифровым рублем финансист назвала период адаптации. Речь идет о том, что более старшему поколению пользоваться такой валютой будет не совсем удобно.

«Так как у нас бюджетники в основном, да, это люди более старшего поколения, я думаю, что у них будет небольшой коллапс с использованием приложения этой платформы от Центрального банка», - считает эксперт.

Напомним, в России начнут широко внедрять цифровой рубль и универсальный QR-код в платежную систему, а банки обяжут обеспечить клиентам возможность их повсеместного использования с сентября 2026 года. Известно, что мера будет вводиться поэтапно. С 2026 года закон актуален для наиболее крупных банков и торговых точек с выручкой более 120 миллионов рублей, с 2027 года - для менее крупных агрегаторов с выручкой более 30 миллионов, с 2028 года - для всех остальных.