МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Финансист объяснила, зачем необходим цифровой рубль

По мнению эксперта, цифровой рубль поможет снизить нагрузку на различные бухгалтерии бюджетных ведомств.
Игнат Далакян 2025-09-08 17:18:25
© Фото: Кристина Кормилицина, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Цифровой рубль необходим для того, чтобы оптимизировать расходы, которые связаны с бюджетными платежами. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала финансист Марина Новикова.

«Например, мамочки получают какие-то выплаты, или другие бюджетные группы населения получают выплаты, и есть нагрузка на различные бухгалтерии, условно, бюджетных ведомств. И они, таким образом, будут с помощью цифрового рубля на платформе Центрального банка сразу распределять людям на их электронные кошельки деньги. То есть это снижение издержек, и людям эти деньги будут быстрее доступны», - объяснила Новикова.

Еще одно преимущество у цифрового рубля - безопасность. По словам специалиста, все деньги будут храниться в Центральном банке. Кроме того, у валюты будут единый тариф и комиссии.

«Например, вам нужно оплатить какую-то большую покупку, и в одном банке, условно, с вас возьмут 2% за перевод, в другом банке ничего не возьмут, а цифровой рубль предлагает единый тариф и единые комиссии для всех», - объяснила финансист.

Также, по ее словам, плюс цифрового рубля в его доступности. Провести денежную операцию можно будет в любое удобное время.

«У монеты есть и оборотная сторона - это, конечно, минусы. Я могла бы выделить отсутствие такой приватности, как в работе с наличными денежными средствами. Потому что, когда ты расплачиваешься наличными деньгами, ты можешь тратить их на свое усмотрение, передавать их любым людям. С цифровым рублем так не получится, потому что все операции будут видны», - рассказала Новикова.

Еще одним минусом в работе с цифровым рублем финансист назвала период адаптации. Речь идет о том, что более старшему поколению пользоваться такой валютой будет не совсем удобно.

«Так как у нас бюджетники в основном, да, это люди более старшего поколения, я думаю, что у них будет небольшой коллапс с использованием приложения этой платформы от Центрального банка», - считает эксперт.

Напомним, в России начнут широко внедрять цифровой рубль и универсальный QR-код в платежную систему, а банки обяжут обеспечить клиентам возможность их повсеместного использования с сентября 2026 года. Известно, что мера будет вводиться поэтапно. С 2026 года закон актуален для наиболее крупных банков и торговых точек с выручкой более 120 миллионов рублей, с 2027 года - для менее крупных агрегаторов с выручкой более 30 миллионов, с 2028 года - для всех остальных.

#валюта #наш эксклюзив #цифровой рубль #финансист #Центробанк России
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 