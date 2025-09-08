МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В США планируют ограничить стариков в управлении автомобилем

Концерн General Motors разработал специальную систему оценки профпригодности пожилых водителей.
Константин Денисов 2025-09-08 15:16:32
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

В США хотят ограничить пожилых людей в управлении автомобилем. Об этом сообщает Life.

Согласно данным за 2022 год, в Штатах насчитывалось 52 млн водителей старше 65 лет. Это стало некоторой проблемой, поскольку они более подвержены рискам несчастных случаев за рулем.

Помочь решить трудности в этой сфере вызвалась компания General Motors. Концерн разработал так называемый индекс завершения водительской карьеры на основе анализа состояния автомобилиста.

Система будет собирать и анализировать данные о водителе из различных источников, учитывая его историю нарушения ПДД, а также состояния здоровья. В случае высоких рисков она будет оповещать самого водителя, а также его близких.

Пока неизвестно, будет ли новинка использоваться в серийных авто.

С 1 сентября в России вступили в силу новые ограничения для водителей.

#сша #водители #безопасность
