Обезглавленное тело руководителя компании обнаружили под мостом у Калининграда

Обстоятельства смерти пока неизвестны.
Константин Денисов 2025-09-08 14:55:55
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Без головы под мостом нашли тело гендиректора компании по добыче калийно-магниевых солей в Калининградской области. Об этом сообщил источник телеканала «Звезда» в правоохранительных органах.

Рядом с телом был обнаружен буксировочный трос. По предварительной информации, бизнесмена звали Алексей С.

Как уточнили «Звезде» в региональном главке СК РФ, инцидент произошел в поселке Солнечное. Ведомством уже организована проверка по данному факту.

На месте продолжают работу следователи, устанавливая все обстоятельства случившегося.

#Калининградская область #смерть #происшествия #наш эксклюзив
