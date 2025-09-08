Обезглавленное тело руководителя компании обнаружили под мостом у Калининграда

Без головы под мостом нашли тело гендиректора компании по добыче калийно-магниевых солей в Калининградской области. Об этом сообщил источник телеканала «Звезда» в правоохранительных органах.

Рядом с телом был обнаружен буксировочный трос. По предварительной информации, бизнесмена звали Алексей С.

Как уточнили «Звезде» в региональном главке СК РФ, инцидент произошел в поселке Солнечное. Ведомством уже организована проверка по данному факту.

На месте продолжают работу следователи, устанавливая все обстоятельства случившегося.