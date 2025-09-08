Не менее 15 человек пострадали в результате стрельбы в Иерусалиме

В Иерусалиме боевики открыли огонь по местным жителям, в результате погибли четыре человека. Об этом сообщила газета Jerusalem Post.

По данным издания, всего в результате трагедии пострадали не менее 11 человек. Из них трое в тяжелом состоянии.

«По меньшей мере четыре мирных жителя были убиты в результате стрельбы, устроенной террористами на перекрестке Рамот в Иерусалиме... Не менее 11 человек получили ранения, из них трое получили серьезные ранения, а еще семеро - средней тяжести», - говорится в материале.

Уточняется, что двое нападавших открыли огонь по пассажирскому автобусу. Злоумышленники были нейтрализованы.

Всем пострадавшим на месте оказали первую помощь.