В турецких СМИ распространили запись видеоразговора начальника украинского генерального штаба вооруженных сил Александра Сырского и главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Видные украинские политики обсуждали ситуацию на фронте, нехватку боеприпасов и то, кто же поможет киевскому режиму решить сложную задачу постоянных поставок вооружений.

Как сообщает газета Aydinlik, в ее распоряжении оказались кадры и данные разговора, в котором участвовали Между собой они упоминали некого Грэма, вероятно сенатора США от партии республиканцев Линдси Грэма*.

Издание опубликовало стенограмму их разговора, из которой становится ясно, что у вооруженных сил Украины явный дефицит боеприпасов, а «систем ПВО хватит всего на несколько выстрелов, а боеприпасов не осталось». При этом упоминается некий Ренат, а о Грэме говорится, что тот «все уладит», поскольку он «в тесном контакте со своим начальником».

«У меня тоже была личная позиция в США. И он взял эти деньги, а теперь не отвечает очень часто. Думаю, он пытается поднять цену, пока у него есть доступ к штаб-квартире. <...> В этот раз он принял больше, но это не решило проблемы. На самом деле, его силы начали расти в последнее время. Нам нужно найти другие варианты», - говорили между собой Сырский и Ермак.

Журналисты газеты отметили, что в настоящее время подлинность видео еще не подтверждена независимой технической экспертизой. По предварительным данным, украинское лобби в США дает взятки, а Ермак утверждает, что «платил сенатору за личный бизнес». Кроме того, турецких репортеров удивило, что два высокопоставленных украинца разговаривали по-русски, несмотря на всю пропаганду украинского языка.

Прежде в США заявляли, что у страны нет лишнего оружия для Украины. По мнению профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, разговоры о том, что оно лежит готовое для передачи киевским властям, - это чушь.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.