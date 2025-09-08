МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Цивилева осмотрела современный корпус 441-го Военного госпиталя в Южно-Сахалинске

Административно-поликлинический корпус госпиталя сдали в эксплуатацию в прошлом году.
2025-09-08 08:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Статс-секретарь - заместитель Министра обороны России Анна Цивилева в рамках поездки в войска Восточного военного округа проверила, как оказывают медпомощь военнослужащим в современном корпусе ФГКУ «441 Военный госпиталь» МО РФ в Южно-Сахалинске.

Начальник госпиталя подполковник медицинской службы Виталий Нам доложил, что новый административно-поликлинический корпус госпиталя сдали в эксплуатацию в прошлом году. В нем разместились инфекционное, лабораторное и поликлиническое отделения, а также часть лечебно-диагностических кабинетов и подразделений обеспечения.

В госпитале, по словам Нама, также организовали работу по подготовке к протезированию и реабилитации участников СВО, получивших тяжелые ранения с последующей ампутацией конечностей.

Как отметила Анна Цивилева, со следующего года запланировано строительство спального и лечебного корпусов на 120 коек. В них планируют проводить лечение военнослужащих, дислоцированных в Сахалинской области. Замглавы оборонного ведомства добавила, что корпуса будут соответствовать всем стандартам современной медицины, укомплектованы необходимым, высокотехнологичным медицинским оборудованием.

В госпитале Цивилева пообщалась с участниками СВО, уточнила, есть ли проблемные вопросы по выплатам и предоставлению других мер социальной поддержки. Военнослужащие отметили, что все документы оформляются в срок и выплаты поступают на счет своевременно. Замминистра обороны также вручила военнослужащим, проявивших мужество и героизм при выполнении задач СВО, государственные награды - ордена «Мужества», медали «За отвагу», «За храбрость» II степени и «Жукова».

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

#Минобороны России #Медицина #госпиталь #южно-сахалинск #Анна Цивилева
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 