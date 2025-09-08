Цивилева осмотрела современный корпус 441-го Военного госпиталя в Южно-Сахалинске

Статс-секретарь - заместитель Министра обороны России Анна Цивилева в рамках поездки в войска Восточного военного округа проверила, как оказывают медпомощь военнослужащим в современном корпусе ФГКУ «441 Военный госпиталь» МО РФ в Южно-Сахалинске.

Начальник госпиталя подполковник медицинской службы Виталий Нам доложил, что новый административно-поликлинический корпус госпиталя сдали в эксплуатацию в прошлом году. В нем разместились инфекционное, лабораторное и поликлиническое отделения, а также часть лечебно-диагностических кабинетов и подразделений обеспечения.

В госпитале, по словам Нама, также организовали работу по подготовке к протезированию и реабилитации участников СВО, получивших тяжелые ранения с последующей ампутацией конечностей.

Как отметила Анна Цивилева, со следующего года запланировано строительство спального и лечебного корпусов на 120 коек. В них планируют проводить лечение военнослужащих, дислоцированных в Сахалинской области. Замглавы оборонного ведомства добавила, что корпуса будут соответствовать всем стандартам современной медицины, укомплектованы необходимым, высокотехнологичным медицинским оборудованием.

В госпитале Цивилева пообщалась с участниками СВО, уточнила, есть ли проблемные вопросы по выплатам и предоставлению других мер социальной поддержки. Военнослужащие отметили, что все документы оформляются в срок и выплаты поступают на счет своевременно. Замминистра обороны также вручила военнослужащим, проявивших мужество и героизм при выполнении задач СВО, государственные награды - ордена «Мужества», медали «За отвагу», «За храбрость» II степени и «Жукова».



Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.