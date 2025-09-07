МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Киеве загорелось здание правительства

На последнем этаже горящего здания находится офис премьер-министра и зал заседании правительства Украины.
Екатерина Пономарева 2025-09-07 08:19:48
© Фото: kyiv.dsns.gov

Утром в воскресенье в Киеве загорелось здание кабинета министров. Об этом пишут местные паблики и размещают кадры последствий ЧП.

По словам мэра города Виталия Кличко, возгорание произошло в правительственное здании в Печерском районе. На месте ЧП работают пожарные службы, добавил градоначальник. Он отметил, что огонь вспыхнул в результате работы ПВО.

По информации депутата Ярослава Железняка, на последнем этаже горящего здания расположен офис премьер-министра, а также зал заседании правительства. 

#пожар #Украина #Киев
