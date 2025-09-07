Пропавший в Латвии канадский военный обнаружен мертвым

В начале сентября в Латвии пропал канадский военнослужащий. Он служил в составе авиабатальона многонациональной бригады НАТО. Его тело было обнаружено. Ведется расследование произошедшего. Об этом сообщило Минобороны Канады на сайте канадского правительства.

В пятницу канадское министерство обороны заявило, что канадский военный в Латвии со вторника пропал без вести.

Канадское Минобороны отметило, что военнослужащий числился в качестве техника в 408-й тактической вертолетной эскадрильи.

«Тело уорент-офицера Джорджа Холя (...), пропавшего 2 сентября, было обнаружено 5 сентября», - говорится в заявлении военного ведомства Канады.

Также отмечается, что Холь был направлен в Латвию в рамках операции НАТО.

В сообщении уточняется, что канадская полиция сотрудничает с МВД Латвии для расследования причины смерти уорент-офицера.

В июне этого года в Венгрии в ходе подготовки к учениям Saber Guardian 25 погиб пехотинец 101-й дивизии ВДВ США. Сообщалось, что сержант скончался из-за несчастного случая с военной техникой.

В конце марта этого года в Литве на учениях погибли четверо военнослужащих США, пытавшихся эвакуировать из болота БРЭМ M88 Hercules американского производства.