Несколько горняков погибли в результате взрыва в штольне в Хабаровском крае

Сейчас в штольне разбирают завалы, по факту гибели горняков возбуждено уголовное дело.
Ян Брацкий 2025-09-07 04:40:13
© Фото: Telegram, proc_phk © Видео: Telegram, proc_phk

Детонация взрывчатых веществ произошла в штольне на горнодобывающем предприятии в Николаевском районе Хабаровского края. Об инциденте сообщили в краевой прокуратуре.

«Шестого сентября 2025 года при проведении производственных работ в штольне АО "Многовершинное" в Николаевском районе произошла детонация взрывчатых веществ. Есть погибшие», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, погибли трое горняков. Сейчас в штольне ведутся работы по разбору завалов.

В настоящее время надзорным ведомством организована проверка соблюдения охраны труда и промышленной безопасности.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». Обстоятельства случившегося уточняются.

#взрыв #Хабаровский край #Трагедия #Прокуратура #Шахта #горняки
