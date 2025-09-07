Несколько горняков погибли в результате взрыва в штольне в Хабаровском крае

Детонация взрывчатых веществ произошла в штольне на горнодобывающем предприятии в Николаевском районе Хабаровского края. Об инциденте сообщили в краевой прокуратуре.

«Шестого сентября 2025 года при проведении производственных работ в штольне АО "Многовершинное" в Николаевском районе произошла детонация взрывчатых веществ. Есть погибшие», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, погибли трое горняков. Сейчас в штольне ведутся работы по разбору завалов.

В настоящее время надзорным ведомством организована проверка соблюдения охраны труда и промышленной безопасности.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». Обстоятельства случившегося уточняются.