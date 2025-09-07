МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Грузии связали рост экономики с Россией

Товарооборот между Россией и Грузией за последние два года вырос на 25%.
Ян Брацкий 2025-09-07 04:16:36
© Фото: Florian Gaertner Photothek Media Lab Global Look Press

Экономический рост Грузии напрямую связан с Россией. Такого мнения придерживается международный секретарь политической партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия.

«Товарооборот между Россией и Грузией за последние два года вырос на 25%. Из России посетило Грузию больше всех туристов. Из России больше всех денежных переводов в Грузию», - сказал Пипия в беседе с РИА Новости.

По его мнению, сегодня Россия является главным торгово-экономическим партнером Грузии.

Напомним, Мамука Пипия вошел в состав делегации Грузии, которая находится с визитом в Донецкой народной республике.

В ходе этой поездки власти обсудят потенциал и перспективы взаимоотношений между ДНР и Грузией. На повестке дня социальные проекты и культурный обмен.

#Россия #Экономика #Грузия #туризм #Товарооборот #мамука пипия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 