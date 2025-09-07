В Грузии связали рост экономики с Россией

Экономический рост Грузии напрямую связан с Россией. Такого мнения придерживается международный секретарь политической партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия.
«Товарооборот между Россией и Грузией за последние два года вырос на 25%. Из России посетило Грузию больше всех туристов. Из России больше всех денежных переводов в Грузию», - сказал Пипия в беседе с РИА Новости.
По его мнению, сегодня Россия является главным торгово-экономическим партнером Грузии.
Напомним, Мамука Пипия вошел в состав делегации Грузии, которая находится с визитом в Донецкой народной республике.
В ходе этой поездки власти обсудят потенциал и перспективы взаимоотношений между ДНР и Грузией. На повестке дня социальные проекты и культурный обмен.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»