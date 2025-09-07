МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Le Monde: в Приморье задержали велосипедиста-рекордсмена из Франции

В пресс-службе Дальневосточного таможенного управления не подтвердили информацию о задержании спортсмена.
Ян Брацкий 2025-09-07 03:02:10
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Журналисты сообщили о вероятном задержании французского велопутешественника Софиана Сехили при попытке пересечь границу Российской Федерации в Приморском крае.  

«Французский велогонщик на выносливость Софиан Сехили был арестован во Владивостоке <…> после того, как завершил свой план по установлению мирового рекорда на евразийском веломаршруте от Лиссабона до Владивостока», - пишет газета Le Monde.

Издание утверждает, что путешественник находится в камере предварительного заключения по обвинению в незаконном пересечении границы.

Ранее сам Сехили в своем Instagram* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ) сообщил, что был остановлен на российско-китайской границе, после двух попыток пересечь ее в разных местах.

При этом, в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления в беседе с «Коммерсантом» не подтвердили информацию о задержании спортсмена.

Софиан Сехили известный спортсмен-экстремал. Он принял участие в 20 крупных гонках. В июле 2025 года велосипедист стартовал в Лиссабоне с целью пересечь Евразию на велосипеде и установить мировой рекорд. Маршрут француза пролегал через Таджикистан, Монголию и Китай.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.

