Грузовой поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции, сообщила телекомпания SVT. Это произошло из-за сильного дождя, который обрушился на северные районы Вестерноррланда.

Вдоль путей лежат несколько вагонов, говорится в сообщении. На фото показаны несколько контейнеров на откосе. Некоторые лежат в озере, по берегу которого проходит железная дорога.

По данным Шведского транспортного управления, восстановление железной дороги займет несколько недель. Это серьезно нарушит грузовое сообщение в регионе.

Пресс-секретарь управления Петер Йонссон сообщил, что в одном из вагонов поезда находятся боеприпасы и литиевые батареи. По его словам, место происшествия было оцеплено, а опасные грузы вывезли.

На месте работают аварийные службы. Они оценивают риски возгорания или взрывов. Потом Шведское транспортное управление займется очисткой территории для более детального установления ущерба и восстановительных работ.