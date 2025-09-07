МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции

На фото показаны несколько контейнеров на откосе. Некоторые лежат в озере, по берегу которого проходит железная дорога.
Владимир Рубанов 2025-09-07 21:45:08
© Фото: Marcus Brandt dpa, Global Look Press

Грузовой поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции, сообщила телекомпания SVT. Это произошло из-за сильного дождя, который обрушился на северные районы Вестерноррланда.

Вдоль путей лежат несколько вагонов, говорится в сообщении. На фото показаны несколько контейнеров на откосе. Некоторые лежат в озере, по берегу которого проходит железная дорога.

По данным Шведского транспортного управления, восстановление железной дороги займет несколько недель. Это серьезно нарушит грузовое сообщение в регионе.

Пресс-секретарь управления Петер Йонссон сообщил, что в одном из вагонов поезда находятся боеприпасы и литиевые батареи. По его словам, место происшествия было оцеплено, а опасные грузы вывезли.

На месте работают аварийные службы. Они оценивают риски возгорания или взрывов. Потом Шведское транспортное управление займется очисткой территории для более детального установления ущерба и восстановительных работ.

#в стране и мире #поезд #Швеция #Железная дорога #дожди #сход с рельсов #авария боеприпасы
