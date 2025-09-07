Около 70 человек пострадали из-за столкновения на велогонке в Германии

В городе Бад-Дюрхайм (земля Баден-Вюртемберг) во время велогонки Riderman произошло массовое столкновение. Об этом сообщила газета Bild, ссылаясь на полицию.

Во время заезда один из участников упал и спровоцировал «принцип домино»: велогонщики начали врезаться друг в друга, из-за чего образовался затор.

Организаторы остановили заезд, а также отменили все дальнейшие заезды. На место происшествия прибыли машины скорой помощи и четыре спасательных вертолета.

Отмечается, что пострадали около 70 участников, 20 из них госпитализированы с тяжелыми травмами. Полиция рассматривает случившиеся как несчастный случай.

Всего в соревнованиях принимали участие около 1 200 человек.