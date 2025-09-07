МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Около 70 человек пострадали из-за столкновения на велогонке в Германии

Всего в заезде участвовали примерно 1 200 человек.
Дарья Ситникова 2025-09-07 19:16:01
© Фото: IMAGO André März, www.imago-images.de, Global Look Press

В городе Бад-Дюрхайм (земля Баден-Вюртемберг) во время велогонки Riderman произошло массовое столкновение. Об этом сообщила газета Bild, ссылаясь на полицию.

Во время заезда один из участников упал и спровоцировал «принцип домино»: велогонщики начали врезаться друг в друга, из-за чего образовался затор.

Организаторы остановили заезд, а также отменили все дальнейшие заезды. На место происшествия прибыли машины скорой помощи и четыре спасательных вертолета.

Отмечается, что пострадали около 70 участников, 20 из них госпитализированы с тяжелыми травмами. Полиция рассматривает случившиеся как несчастный случай.

Всего в соревнованиях принимали участие около 1 200 человек.

#в стране и мире #Германия #пострадавшие #велогонка #Riderman
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 