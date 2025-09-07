МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Расчеты пушек «Гиацинт-Б» отбили клешни польскому Krab

Беспилотники ZALA выполнили разведку и корректировку ударов.
2025-09-07 17:04:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» успешно поразили важные цели в зоне спецоперации. Кадры их совместной работы с расчетами БПЛА показало Минобороны России.

Беспилотники ZALA выполняют разведку и корректировку ударов днем и ночью, фиксируя результаты поражения.

Артиллеристы наносят удары по замаскированным огневым позициям, складам, технике и живой силе ВСУ на удалении до 30 км. Цели поражаются осколочно-фугасными снарядами повышенной дальности с высокой точностью.

«Поразили два пункта расчета БПЛА, самоходную польскую артиллерийскую установку Krab и командный пункт рядом со складом боеприпасов», - рассказал заряжающий орудия с позывным Смайлик.

Артиллеристы работают в круглосуточном режиме, используя тактику частых смен позиций. Расчеты быстро маскируют орудия, чтобы их не обнаружил противник. Взаимодействие с беспилотниками позволяет эффективно выполнять задачи по огневой поддержке и контрбатарейной борьбе.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

