Власти Петербурга предупредили о неприятном запахе в городе до 9 сентября

Из-за безветрия в некоторых частях города в воздухе задерживаются и накапливаются загрязняющие вещества и выхлопные газы, в результате чего возник неприятный запах.
Дарья Ситникова 2025-09-07 16:40:10
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

На улицах в Санкт-Петербурге может сохраниться неприятный химический запах до 9 сентября. Он образовался из-за плохой погоды, которая скапливает в воздухе загрязняющие вещества. Об этом сообщила пресс-служба петербургского комитета по природопользованию в своем Telegram-канале.

Отмечается, что из-за безветрия в некоторых частях города в воздухе задерживаются и накапливаются загрязняющие вещества и выхлопные газы. Среди природных факторов, которые усугубляют ситуацию, указываются «штиль, слабый ветер, туман».

Эксперты также проверили воздух на наличие «превышений предельно допустимых концентраций химических веществ», в результате чего не нашли никаких отклонений. Соответствие воздуха норме подтвердили и на станции контроля атмосферного воздуха Центра экологического мониторинга, а также экспертизы экологического просвещения и контроля за радиационной обстановкой «Минерал».

Жалобы на неприятный запах стали поступать со вчерашнего дня. На него обратили внимание жители, проживающие на Невском, Приморском, Петроградском, Фрунзенском, Колпинском и Центральном районов Петербурга.

#Санкт-Петербург #Погода #запах #неприятный запах #безветрие
