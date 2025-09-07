Власти Петербурга предупредили о неприятном запахе в городе до 9 сентября

На улицах в Санкт-Петербурге может сохраниться неприятный химический запах до 9 сентября. Он образовался из-за плохой погоды, которая скапливает в воздухе загрязняющие вещества. Об этом сообщила пресс-служба петербургского комитета по природопользованию в своем Telegram-канале.

Отмечается, что из-за безветрия в некоторых частях города в воздухе задерживаются и накапливаются загрязняющие вещества и выхлопные газы. Среди природных факторов, которые усугубляют ситуацию, указываются «штиль, слабый ветер, туман».

Эксперты также проверили воздух на наличие «превышений предельно допустимых концентраций химических веществ», в результате чего не нашли никаких отклонений. Соответствие воздуха норме подтвердили и на станции контроля атмосферного воздуха Центра экологического мониторинга, а также экспертизы экологического просвещения и контроля за радиационной обстановкой «Минерал».

Жалобы на неприятный запах стали поступать со вчерашнего дня. На него обратили внимание жители, проживающие на Невском, Приморском, Петроградском, Фрунзенском, Колпинском и Центральном районов Петербурга.