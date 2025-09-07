Microsoft заявила о повреждении кабелей в Красном море

Американская компания Microsoft заявила о многочисленных обрывах ее подводных кабелей в Красном море. Это может оказать влияние на корректность работы сервиса Microsoft Azure. Об этом заявила компания на своем официальном сайте.

В заявлении на сайте компании в разделе про сервис Azure указывается, что повреждения кабелей в море повлияют на трафик между странами.

Azure - «облачная» платформа компании Microsoft, которая дает возможность разработки, выполнения приложений и хранения данных на серверах, расположенных в распределенных дата-центрах.

«Начиная с 5.45 UTC (8.45 мск) 6 сентября 2025 года, трафик, проходящий через Ближний Восток, исходящий или заканчивающийся в Азии или Европе, может испытывать большие задержки из-за многочисленных обрывов подводного оптоволоконного кабеля в Красном море», - говорится в заявлении Microsoft.

Microsoft заверила, что ее инженеры активно устраняют перебои. Также они проводят перенаправление трафика. Обсуждаются и альтернативные варианты «пропускной способности и поставщиков в регионе».

«В Красном море произошло повреждение нескольких международных подводных кабелей. Из-за этого пришлось перенаправить его по альтернативным маршрутам», - говорится на сайте компании.

Это, как следует из заявления Microsoft может «привести к более высоким, чем обычно, задержкам».

Напомним, что в конце июля прошлого года компания Microsoft заявила о глобальном сбое. По мнению экспертов это продемонстрировало беспомощность ведущих мировых компаний перед чрезвычайными ситуациями. Сбой затронул 8,5 млн устройств, работающих на базе операционной системы Windows. В списке пострадавших оказались банки, операторы связи, крупнейшие авиакомпании. Американская компания Crowd Strike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.