Дачникам рассказали, какие цветы гарантированно взойдут без рассады

Эксперт рекомендует сажать аквилегию, люпин, дельфиниум, гайлардию, астру или эхинацею.
Екатерина Пономарева 2025-09-07 14:27:26
© Фото: Torsten Sukrow SULUPRESS.DE, Global Look Press

Осенью наступает время, когда нужно закладывать основу для цветения в следующем году. Вице-президент Ассоциации производителей посадочного материала (АППМ), руководитель питомника «Цветочный город» Александр Безматерных рассказал, какие цветы гарантированно взойдут без рассады.

«При подзимней посадке необходимо учитывать, что сильные зимние морозы могут негативно сказаться на всхожести семян, поэтому густоту рассеивания увеличивают вдвое», - уточнил Безматерных.

Лучше всего для посадки выбрать растения, которые размножаются самосевом. Например, камнеломка, нивяник (садовая ромашка), гелениум или барвинок. Если рассматривать из многолетников, то эксперт рекомендует сажать аквилегию, люпин, дельфиниум, гайлардию, астру или эхинацею. Они равно всходят и порадуют дачником обильным цветением, следует из материала aif.ru.

Семена высевают прямо в грунт, присыпают тонким слоем земли или перегноем, чтобы уберечь от морозов. С наступлением заморозков можно высаживать и календулу. Самое главное использовать качественный посевный материал и покупать его только у проверенных производителей.

#дача #дачники #растения #сад #посев
