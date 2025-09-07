МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин уступил свое место Моди в «Аурусе» после саммита ШОС

На место двусторонней встречи Путин и Моди ехали в одном автомобиле.
Виктория Бокий 2025-09-07 13:57:41
© Фото: X/narendramodi

Президент России Владимир Путин уступил свое место в «Аурусе» премьер-министру Индии Нарендре Моди после саммита ШОС, когда они поехали к месту двусторонней встречи. Об этом сообщает корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Когда Моди сел в президентскую машину и дверь «Ауруса» еще не закрылась, помощник индийского премьера попросил сделать фото «для истории». Впоследствии это историческое фото индийский премьер опубликовал на своих страницах в соцсетях.

Напомним, что Владимир Путин и Нарендра Моди ехали в одном «Аурусе» на двустороннюю встречу. После они провели переговоры в Тяньцзине. Премьер-министр был очень рад встрече с российским лидером и пригласил его в декабре в Индию.

После встречи Путин подчеркнул, что российско-индийские отношения активно развиваются на принципах особого привилегированного стратегического партнерства.

#Россия #Индия #Владимир Путин #нарендра моди #саммит шос
