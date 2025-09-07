МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп допустил продолжение военных операций в Карибском море

Власти Венесуэлы называют действия США в Карибском море вооруженной авантюрой и попыткой давления на официальный Каракас.
Ян Брацкий 2025-09-07 01:26:31
© Фото: Petty Officer 1st Class Macadam Keystone Press AgencyGlobal Look Press

Президент США Дональд Трамп допустил продолжение «военных операций» в Карибском море. Такие выводы содержатся в письме главы Белого дома, которое он направил спикеру палаты представителей США Майку Джонсону и временному председателю сената Чаку Грассли.

«Невозможно определить продолжительность необходимых военных операций. Вооруженные силы США продолжают оставаться в готовности для проведения дальнейших военных действий», - говорится в тексте письма, опубликованного журналисткой CNN в соцсети Х. 

Ранее США направили к берегам Венесуэлы три военных корабля с десантом на борту. Таким образом, Штаты намерены бороться с наркотрафиком из этой латиноамериканской страны.

Власти Боливарианской республики называют это вооруженной авантюрой и попыткой давления на Каракас.

На этой неделе американские военные уже нанесли удар по одному из судов, на котором, предположительно, перевозили наркотики. По версии американской стороны, моторная лодка принадлежала одному из крупнейших наркокартелей. В результате удара погибли 11 человек.

#сша #Трамп #венесуэла #Белый дом #наркотрафик #карибское море
