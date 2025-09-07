Пропавшего туриста из Белоруссии нашли мертвым на Эльбрусе

Пропавшего в горах Кабардино-Балкарии белорусского туриста нашли мертвым. Об этом сообщает МЧС России по региону.

Погибшего гражданина Белоруссии нашли на высоте 2800 метров в районе водопада Терскол, который находится в Приэльбрусье.

Его тело эвакуировали и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

Напомним, что турист не зарегистрировал свой поход на Эльбрус. Он перестал выходить на связь 3 сентября. Его искали 19 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и спасатели из цента «Лидер».