В Афганистане завершили поисково-спасательные работы после землетрясения

Стихия полностью разрушила несколько деревень в провинциях Кунар, Лагман и Нангархар.
Ян Брацкий 2025-09-07 00:15:56
© Фото: Saifurahman XinHua Global Look Press

Все поисково-спасательные работы после разрушительного землетрясения в Афганистане завершены. Об этом сообщил губернатор провинции Кунар Кудраттула Абу Хамза.

«Операция по поиску выживших после землетрясения завершена. Погибли 2204 человека, пострадали около 4000», - сказал он телеканалу Al Jazeera.

Напомним, 31 августа на востоке Афганистана были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6 с последующими афтершоками.

Среди наиболее пострадавших провинции: Кунар, Лагман и Нангархар. Стихия полностью разрушила несколько деревень.

И без того ослабленная местная система здравоохранения не справилась с таким наплывом пострадавших. Ранее в Красном Кресте допустили, что количество жертв землетрясения будет расти, потому что толчки вызвали сход селей и оползни, которые мешают вести поиски.

#Афганистан #землетрясение #Красный крест #поисково-спасательные работы
