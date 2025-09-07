В Афганистане завершили поисково-спасательные работы после землетрясения

Все поисково-спасательные работы после разрушительного землетрясения в Афганистане завершены. Об этом сообщил губернатор провинции Кунар Кудраттула Абу Хамза.

«Операция по поиску выживших после землетрясения завершена. Погибли 2204 человека, пострадали около 4000», - сказал он телеканалу Al Jazeera.

Напомним, 31 августа на востоке Афганистана были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6 с последующими афтершоками.

Среди наиболее пострадавших провинции: Кунар, Лагман и Нангархар. Стихия полностью разрушила несколько деревень.

И без того ослабленная местная система здравоохранения не справилась с таким наплывом пострадавших. Ранее в Красном Кресте допустили, что количество жертв землетрясения будет расти, потому что толчки вызвали сход селей и оползни, которые мешают вести поиски.