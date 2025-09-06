Политолог и публицист Юрий Светов объяснил «Звезде», каким образом премьер-министр Словакии Роберт Фицо взаимодействует с Владимиром Зеленским. Братислава пытается быть посредником между Россией и Украиной, Словакия стремится выглядеть серьезной фигурой, считает Светов.

На вчерашней встрече Фицо с главой киевского режима ключевой темой стала энергетическая безопасность. Кроме того, премьер Словакии предложил Зеленскому опыт своей страны по вступлению в ЕС, а также назвал словацко-украинские взаимоотношения прекрасным примером того, как могут разные политические точки зрения влиять на сотрудничество.

«Поведение понятное. Словакия является членом Европейского Союза, который выражает полную, безусловную поддержку Украины и готовится превратиться в некое военное объединение, главной задачей которого будет это оказание всесторонней помощи Украине», - поделился мнением политолог.

Евросоюз уже принял 18 пакетов санкций против России. За каждый из этих пакетов Словакия голосовала. Сейчас готовится 19-ый пакет против РФ. Светов считает, что она точно так же поддержит.

Словакия является членом НАТО. Президент США Дональд Трамп объяснил им, что конфликт на Украине - это европейская проблема, европейские члены НАТО должны поддерживать Украину. Вот это же будет делать Словакия, считает специалист.

«Допустим, они (Словакия - Прим. ред.) не поддержат полностью запрет поставок газа, потому что это для Словакии обернется проблемами», - добавил эксперт.

Политолог также уточнил, что Словакия поставляет на Украину оружие и сейчас помогают ей снарядами. Роберт Фицо хотел бы изобразить из себя некого посредника. Недавно он встречался с президентом России Владимиром Путиным, а теперь приехал на переговоры к Зеленскому.

«Но когда ты встал в строе двух таких мощных структур, как Евросоюз и НАТО, и ты пользуешься их помощью и поддержкой, то твои возможности ограничены», - отметил Светов.

Напомним, второго сентября в Пекине Владимир Путин встретился с Робертом Фицо. В ходе встречи обсуждались ситуация на Украине, агрессия со стороны западных стран и экономика. Кроме того, президент РФ отметил, что Москва ценит независимую внешнюю политику словацкого премьера.