Песков: РФ не будет продавать энергоресурсы по невыгодной цене

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия не станет продавать энергоресурсы, если цена будет для нее невыгодной.
Сергей Дьячкин 2025-09-06 04:18:54
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Россия никогда не станет продавать энергоресурсы, если цена будет для страны невыгодной. Об этом заявил в разговоре РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме.

Журналисты спросили Пескова, соблюдены ли интересы РФ в соглашении по проекту «Сила Сибири - 2».

«Разумеется, Россия никогда не будет свои энергоресурсы продавать по цене, которая была бы невыгодной для нашей страны», - сказал пресс-секретарь президента.

Ранее руководитель «Газпрома» Алексей Миллер сделал заявление, что «Газпром» и «Китайская национальная нефтегазовая корпорация» подписали меморандум о постройке "Силы Сибири - 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". "Сила Сибири - 2" - проект поставок газа из Западной Сибири через Монголию в Китай. Ожидается, что контракт по проекту будет рассчитан на 30 лет.

Президент России Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции подчеркнул, что строительство газопровода «Сила Сибири - 2» - взаимовыгодный проект. Путин отметил, что это результат многолетней работы хозяйствующих субъектов с обеих сторон. По мнению президента, Китай будет получать газ по рыночным ценам, в отличие от того, что сейчас можно наблюдать в еврозоне.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил ценность договоренностей по «Силе Сибири - 2». Эксперт считает, что китайская сторона подтвердила российским и монгольским партнерам серьезность своих намерений.

 

#Китай #Россия #газпром #Дмитрий Песков #«Сила Сибири-2» #Восточный экономический форум
