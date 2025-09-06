В Белоруссии оценили реакцию Запада на саммит ШОС

Реакция Запада на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) показала, что Белоруссия сделала правильный выбор, вступив туда. Об этом заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

«Реакция вполне и абсолютно ожидаемая. Она прекрасно демонстрирует и подтверждает нам снова и снова, что мы идем туда, куда нужно», - сказала она.

Эйсмонт назвала «самым ярким и свежим примером» итоги голосования в Генассамблее ООН по вопросу сотрудничества ШОС.

«Резолюцию приняли. 27 стран против, 28 воздержались. Какие страны против, какие воздержались все уже видели, и это тоже сам по себе факт говорящий», - добавила она.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко знает о реакции Запада на прошедший саммит и, в частности, на его участие в этих мероприятиях. Пресс-секретарь рассказала, что белорусский лидер каждое утро получает полноценный обзор всех мировых СМИ.

Напомним, что второго сентября президент России Владимир Путин встретился с Лукашенко в Пекине. Во время встречи российский лидер отметил, что часто встречается с белорусским лидером. Несмотря на это, у них всегда есть темы для разговора.

В свою очередь белорусский лидер рассказал, что активно наблюдал со своей делегацией за сегодняшними беседами главы России. Кроме этого, Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером вопросы сотрудничества в ШОС.