FPV-дроны ослепили антенны Starlink ВСУ в Днепропетровской области

Кроме того, расчеты БПЛА уничтожили там тяжелые коптеры противника.
2025-09-07 06:51:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы группировки войск «Восток» уничтожили антенны Starlink и тяжелые коптеры ВСУ в Днепропетровской области. Кадры их работы показало Минобороны России.

Операторы БПЛА выявили антенны спутниковой станции ВСУ, развернутые для управления и координации.

Точными ударами FPV-дронов аппаратуру Starlink удалось отключить. Боевики не смогли использовать дальше этот канал связи.

Кроме того, расчеты БПЛА засекли в небе в районе позиций ВСУ украинские тяжелые беспилотники. Наши FPV-дроны перехватили эти аппараты в полете.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #беспилотники #Днепропетровская область #FPV-дроны #группировка войск «Восток»
