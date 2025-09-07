FPV-дроны ослепили антенны Starlink ВСУ в Днепропетровской области

Бойцы группировки войск «Восток» уничтожили антенны Starlink и тяжелые коптеры ВСУ в Днепропетровской области. Кадры их работы показало Минобороны России.
Операторы БПЛА выявили антенны спутниковой станции ВСУ, развернутые для управления и координации.
Точными ударами FPV-дронов аппаратуру Starlink удалось отключить. Боевики не смогли использовать дальше этот канал связи.
Кроме того, расчеты БПЛА засекли в небе в районе позиций ВСУ украинские тяжелые беспилотники. Наши FPV-дроны перехватили эти аппараты в полете.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
