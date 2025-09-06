МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин присвоил двум самоходным артполкам почетные наименования

Гвардейскими названы 292-й и 944-й самоходные артполки, следует из указов президента.
Владимир Рубанов 2025-09-06 21:35:59
© Фото: kremlin.ru

Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» двум самоходным артиллерийским полкам. Указы президента официально опубликованы и вступили в действие. Гвардейскими названы 292-й и 944-й самоходные артполки, следует из документов.

В указах главы государства говорится, что подразделения удостоены этого почетного наименования за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество личного состава в боевых действиях по защите Родины и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Ранее Путин присвоил почетное наименование гвардейского 1488-му зенитному ракетному полку. Другим своим указом президент удостоил такого же наименования 227-ю артиллерийскую бригаду.

