Умная гавань для разных ракет: космическому центру Восточный - 15 лет

Двадцать успешных пусков за последнее десятилетие - все с космодрома Восточный. Запускали даже ракету тяжелого класса «Ангара». Именно здесь для сборки ракет используют уникальные решения.

«Здесь могут одновременно происходить работы по подготовке ракет-носителей двух типов - "Союз" и "Ангара". На других космодромах это два разных зала. Такого решения нет ни на одном космодроме мира по одновременной сборке, где могут происходить параллельные работы по подготовке абсолютно разных типов ракет», - говорит заместитель начальника технического комплекса Владимир Коваленко.

Большое внимание уделяют и погодным условиям. Амурская область славится сильными температурными перепадами, которые могут повлиять на работу множества чувствительных систем. Оттого и к подготовке относятся серьезно. Окна в монтажно-испытательном комплексе плотно закрыты темной тканью, чтобы солнце не нагревало элементы будущей ракеты. А перед вывозом на стартовый стол на головную часть надевают термопакет. Он защищает и от дождей, и от перегрева.

По специальным рукавам подают воздух, который необходим для терморегуляции головной части. В сложных погодных условиях может образоваться конденсат, а это нарушит работу как самих спутников, так и электроники. А значит - и сам старт будет под угрозой. Платформа нужна не только для вывоза «Союза», но и для его вертикализации.

Мобильная башня обслуживания на стартовом столе «Союза» - визитная карточка Восточного. Внешне она напоминает многоэтажный дом. Правда, на рельсах. Именно с нее наша съемочная группа снимала вертикализацию ракеты и ее загрузку. Чтобы журналистам попасть внутрь - нужен специальный допуск, так что кадры действительно уникальные.

Такое сооружение необходимо как для защиты самой ракеты - здесь ее подключают к постоянной системе терморегуляции - так и для удобства сотрудников. Башня не пропускает солнечные лучи, помогает спрятаться от высоких температур летом, от сильных дождей и даже от морозов. А на другом стартовом столе работа специалистов сильно отличается. Участие человека минимально, практически все здесь автоматизировано.

Кабель-заправочная станция для ракет тяжелого класса «Ангара» представляет собой цельнометаллическую конструкцию высотой свыше 60 метров и весом более 2 тысяч тонн.

«Кабель-заправочная станция была доставлена на космодром из Северодвинска. На корабле ее привезли через Северный Ледовитый океан, Охотское море, после этого смонтировали на стартовом столе», - говорит начальник группы систем управления, контроля и измерения параметров стартового комплекса «Ангара» Алексей Костин.

А еще здесь уже ведется доработка систем для пуска ракеты-носителя «Ангара» с пилотируемым транспортным кораблем.

«Космонавты, поднимаясь по лифту, будут попадать в галерею посадки. После этого - проходить в тамбур-шлюз. С них будут удаляться все частички пыли, а потом они попадают в чистовой отсек, где проходит обеззараживание. И - садятся в пилотируемый транспортный корабль. И все это в ближайшем будущем мы увидим на нашем стартовом комплексе», - показал Костин.

Дистанционное управление всеми техпроцессами и операциями при подготовке ракеты-носителя на стартовом комплексе происходит с пультовой командного пункта. И мы здесь - первые журналисты.

Восточный - первый российский гражданский космодром. В июле 2012 года начались работы по возведению стартового комплекса, а 28 апреля 2016-го состоялся первый успешный пуск с выводом на орбиту трех искусственных спутников Земли. Сегодня у космического центра - юбилей, 15 лет. Празднуют и сам космодром, и город Циолковский. Сотни специалистов ежедневно прикладывают усилия для улучшения инфраструктуры и технологического оснащения. Но впереди еще много работы.