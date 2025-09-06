МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Число погибших от землетрясения в Афганистане возросло до 2 204 человек

Власти Афганистана сообщили о завершении поисково-спасательной операции.
Дарья Ситникова 2025-09-06 20:00:38
© Фото: Saifurahman Safi, XinHua, Global Look Press

В Афганистане при землетрясении число погибших достигло 2 204 человек, еще почти 4 тыс. получили травмы. Об этом сообщил губернатор провинции Кунар Кудратулла Абу Хамза телеканалу Al Jazeera.

«Число погибших достигло 2 204 человек, почти 4 тыс. получили травмы», - сказал он.

Власти Афганистана завершили поисково-спасательную операцию. Глава региона также отметил, что не хватает палаток для размещения пострадавших и перемещенных лиц.

Напомним, 31 августа на востоке Афганистана произошло сильное землетрясение, магнитуда которого составила 6,0. Районы, пострадавшие от стихийного бедствия, находятся в труднодоступной местности в 20 км от города Джелалабад, недалеко от границы с Пакистаном.

#Афганистан #землетрясение #поисково-спасательная операция #потерпевшие
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 