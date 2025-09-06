Число погибших от землетрясения в Афганистане возросло до 2 204 человек

В Афганистане при землетрясении число погибших достигло 2 204 человек, еще почти 4 тыс. получили травмы. Об этом сообщил губернатор провинции Кунар Кудратулла Абу Хамза телеканалу Al Jazeera.

«Число погибших достигло 2 204 человек, почти 4 тыс. получили травмы», - сказал он.

Власти Афганистана завершили поисково-спасательную операцию. Глава региона также отметил, что не хватает палаток для размещения пострадавших и перемещенных лиц.

Напомним, 31 августа на востоке Афганистана произошло сильное землетрясение, магнитуда которого составила 6,0. Районы, пострадавшие от стихийного бедствия, находятся в труднодоступной местности в 20 км от города Джелалабад, недалеко от границы с Пакистаном.