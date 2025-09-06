В Белоруссии завершилась активная фаза учений ОДКБ «Взаимодействие-2025»

Бойцы зачищают укрепрайон условных террористов. К этим учениям группировка Объединенных сил готовилась несколько месяцев. Сначала по отдельности на своих полигонах, а последнюю неделю отрабатывала боевое слаживание в Белоруссии.

Действия бойцов отработаны до автоматизма. И боевое слаживание играет в этом ключевую роль. Задачи выполняют плечом к плечу. Например, на этом участке военнослужащие России и Казахстана по сценарию должны блокировать район. Делается это, чтобы не допустить подхода подкрепления к отряду террористов.

Несмотря на единую цель, перед каждым подразделением стоят свои конкретные задачи.

«Задача казахстанских десантников заключается в высадке с боевой техники, чтобы занять ключевые позиции, огневые позиции, поразить цель. Также в этап входит доставка боеприпасов и вынос раненого с поля боя», - рассказал сержант десантно-штурмовой роты Рауан Токтарбеков.

Российские Вооруженные силы здесь представляет сводная штурмовая рота Ивановского соединения ВДВ. Причем состав смешанный. Есть опытные бойцы с десятками выполненных боевых задач в зоне СВО. Есть и несколько военнослужащих, которые только недавно подписали контракт. Друг другу помогают, делятся опытом.

«Более опытные ребята всегда подтаскивали, так сказать, и в практике, и в теоретической подготовке. Допустим, все свободное время они уделяют нам. Что-то расскажут, что-то покажут, что-то на своем опыте объяснят», - говорит военнослужащий ВДВ Арни.

Боец с позывным Арни до службы работал шахтером. Но как только пришла повестка, не задумываясь пошел в военкомат. Просил только об одном: чтоб распределили в ВДВ. Решил это еще в детстве, и не прогадал. Проявил себя и отправился отстаивать честь страны на международные учения. По сценарию отряд террористов захватил приграничное село. Подразделения оперативного реагирования немедленно выдвигаются на место.

Работа Объединенных сил разделена на три тактических этапа. Первый - это блокировка лагеря террористов, разведка и нанесение огневого поражения. Второй - он как раз стартовал только что - это сам штурм лагеря. И третий - эвакуация техники и раненых и пополнение материальных средств.

В ходе учений учитывают и активно применяют опыт, полученный в ходе СВО.

«Новое - то, что современные условия боя нам навязывают. Навязывает борьба с беспилотными системами противника. Также применяем свои FPV-дроны и беспилотники со сбросами», - объяснил начальник отделения боевой подготовки 98-й дивизии ВДВ с позывным Струна.

Результаты учений будут подробно разбирать еще долго. От российского командования на финальном этапе учений был заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров. Руководство проанализирует действия каждого из подразделений и уровень их взаимодействия. Но главный итог понятен уже сейчас.

«Личный состав национальных контингентов показал высокий уровень взаимодействия и слаженности, профессионализм и боевую выручку. Все учебно-боевые задачи выполнены в полном объеме», - заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

Произошла на учениях и еще одна история - глубоко личная. Военный медик из Кыргызстана Арстан Токтомбаев приехал почтить память пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны прадеда. Место захоронения героя удалось найти только два года назад.

«Он ушел на войну в ноябре 1942-го, а в декабре 1943 года он получил ранение в ногу и впоследствии находился в 770-м хирургическом полевом передвижном госпитале и от ранений скончался. 28 декабря в 1943 году», - рассказал Токтомбаев.

На место захоронения военнослужащий привез горсть земли с родины и прочел молитву. Считается, что только после этого душа человека обретает покой.

Символично видеть такую связь поколений на учениях братских стран в год 80-летия Великой Победы.