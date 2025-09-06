МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Госдуме не исключили появление новых законопроектов по вейпам

Алексей Куринный указал, что в случае вступления в силу законопроекта будет запрещено и производить, и продавать, и потреблять вейпы.
Дарья Ситникова 2025-09-06 18:07:13
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья Алексей Куринный рассказал в разговоре со «Звездой», на каком этапе находится законопроект, запрещающий полностью оборот вейпов и жидкостей к ним.

Напомним, в конце августа председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума рассмотрит законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей к ним в течение ближайших двух месяцев.

«Предполагается запретить полностью оборот вейпов в Российской Федерации. Любой парящий человек на улице, либо объявление о продаже, либо продажа - все будет незаконно», - заявил Куринный.

Он объяснил, что в случае принятия законопроекта за потребление вейпа в общественном месте также будет штраф.

На рассмотрение у Госдумы есть, как минимум, два законопроекта, которые рассматриваются уже более полугода. Будут ли они приняты или внесены в новый законопроект - пока неизвестно, добавил заместитель председателя комитета ГД. Не исключено, что появятся и новые законопроекты.

#законопроект #госдума #Запрет #наш эксклюзив
