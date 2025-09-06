В Казани трамвай с пассажирами заискрился и задымился на ходу

В Казани утром заискрился и задымился трамвай прямо на ходу. Всех оперативно эвакуировали, никто не пострадал. Об этом сообщила государственная автоинспекция города в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 5:56 на пересечении улиц Габишева - Р.Зорге произошло возгорание трамвая маршрут №4, который двигался со стороны улицы Ю.Фучика в направлении сторону улицы Габишева», - указано в материале.

В это время в салоне трамвая находились 10 пассажиров, их оперативно эвакуировали во время возникновения искрения и задымления салона.

На место происшествия направили экипажи Госавтоинспекции и патрульно-постовой службы Управления МВД России по городу Казани, а также наряды противопожарной службы МЧС.

Спустя 20 минут после начала возгорания его уже ликвидировали. Трамвай эвакуировали в трамвайное депо. Движение по улице Р.Зорге восстановлено.