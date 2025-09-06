МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
FPV-дроны сожгли обстрелявший штурмовиков танк ВСУ у Доброполья

После третьего прилета танк загорелся.
2025-09-06 16:29:54
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Операторы дронов сожгли отходящий с огневых позиций танк ВСУ на Красноармейском направлении. Наши штурмовики сообщили операторам БПЛА, что их атаковал вражеский танк.

Дроноводы отправили беспилотники в тот район, но к тому времени машина уже уехала. Операторы пустили FPV-дроны по предполагаемому маршруту отхода противника и настигли танк при въезде в населенный пункт Доброполье в ДНР.

Бронемашина после первого попадания замедлилась. Вторым ударом был поврежден двигатель. После третьего прилета танк загорелся.

«Приоритетно наносим удары в заднюю часть, в двигатель, где меньше брони», - рассказал оператор БПЛА с позывным Тобол.

Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов 56-го отдельного батальона спецназа 51-й гвардейской армии Южного военного округа обеспечивают поддержку наступления российских войск.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #ДНР #спецоперация #FPV-дроны #красноармейское направление #Доброполье
