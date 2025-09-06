МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Военные из РФ и Белоруссии восстанавливают детали боев под Ленинградом

В прошлом году российские и белорусские военные поисковики обнаружили останки и установили личности 20 павших героев.
Александр Тарасенко 2025-09-06 13:49:35
Младший сержант Павел Артамонов слой за слоем счищает грязь и глину. В своих руках боец из Белоруссии держит важнейшую находку - посмертный медальон бойца Красной армии. Восстановить и сохранить память погибшего для Павла дело чести.

Его прадед - Борис Гетц получил звание героя Советского союза за форсирование реки Днепр. Плечом к плечу с бойцом из Белоруссии работает его российский коллега Илья Водянкин, поисковик со стажем. Еще до срочной службы в специальном батальоне он пять лет отдал поисковому делу.

«Главное вернуть домой тех, кто погиб и пропал без вести. Установить их имена - самая главная задача. Некоторые не знают, например, я не знал, что произошло с моим дедом. Благодаря этому (поисковым работам. – Прим. ред.) узнают свою историю люди и помнят», - сказал рядовой Водянкин.

Даже спустя почти 85 лет поля и леса здесь изрыты окопами и траншеями. «Колпинский рубеж» - один из трех поясов обороны Ленинграда. В 1941 сюда волна за волной накатывались нацисты. Но бойцы 55-й армии и ополченцы Ижорского батальона героически сдержали их натиск. Место захоронения поисковики установили, изучая немецкие аэрофотоснимки: можно разглядеть дороги, линии окопов, а сама воронка, где были найдены посмертные медальоны, находится в районе красного круга.

Там поисковики обнаружили останки трех красноармейцев. Вероятно, их похоронили прямо у передовой. Там же нашли личные вещи и спецсредства: шланг от противогаза, мундштук трубки и средство для обеззараживания воды.

Напомним, что в прошлом году российские и белорусские военные поисковики обнаружили останки и установили личности 20 павших героев. Всего на Колпинском рубеже за 80 дней обороны погибли тысячи советских солдат, многие из них считаются пропавшими без вести. А это значит, что у двух уникальных подразделений из России и Белоруссии впереди еще очень много задач.

