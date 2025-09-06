МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Daily Mail: новые снимки «корабля инопланетян» 3I/ATLAS доказали, что это комета

Возраст 3I/ATLAS превышает 7,5 миллиарда лет.
Екатерина Пономарева 2025-09-06 14:25:47
© Фото: NASA/ESA, Global Look Press

Английский астроном Марк Норрис рассказал, что на фотографии с изображением 3I/ATLAS не «инопланетный корабль», а простая комета. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

В обсерватории в Чили сделали фотографию «инопланетного корабля» 3I/ATLAS. На ней можно увидеть ледяное ядро, которое окутано облаком из пыли и газа. Такое изображение свойственно обычным кометам.

«Эти новые изображения очень чётко демонстрируют, что 3I/ATLAS — комета», - подтвердил Марк Норрис.

Изучив фотографию, астрономы предположили, что возраст межзвёздного объекта 3I/ATLAS примерно 7,5 миллиарда лет. Комету заметили в июле. В начале августа NASA и Европейское космическое агентство опубликовали фото, на тот момент «инопланетный корабль» находился на расстоянии около 440 миллионов километров от Земли.

#астрономия #Комета #3I/ATLAS
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 