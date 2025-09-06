Daily Mail: новые снимки «корабля инопланетян» 3I/ATLAS доказали, что это комета

Английский астроном Марк Норрис рассказал, что на фотографии с изображением 3I/ATLAS не «инопланетный корабль», а простая комета. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

В обсерватории в Чили сделали фотографию «инопланетного корабля» 3I/ATLAS. На ней можно увидеть ледяное ядро, которое окутано облаком из пыли и газа. Такое изображение свойственно обычным кометам.

«Эти новые изображения очень чётко демонстрируют, что 3I/ATLAS — комета», - подтвердил Марк Норрис.

Изучив фотографию, астрономы предположили, что возраст межзвёздного объекта 3I/ATLAS примерно 7,5 миллиарда лет. Комету заметили в июле. В начале августа NASA и Европейское космическое агентство опубликовали фото, на тот момент «инопланетный корабль» находился на расстоянии около 440 миллионов километров от Земли.