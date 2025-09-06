МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Приморье задержали велосипедиста из Франции за пересечение границы

Путешественник два раза пытался въехать в Россию через контрольные пункты, расположенные друг от друга в 200 километрах.
Виктория Бокий 2025-09-06 14:46:16
© Фото: Instagram*/sofianeshl

Французского велопутешественника Софиана Сехили задержали во Владивостоке. Его подозревают в незаконном пересечении границы. Об этом передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Приморья.

Как сообщала газета Le Monde, путешественника задержали на китайско-российской границе 5 сентября. Известно, что во Владивосток он ехал из Лиссабона.

Отмечается, что он два раза пытался въехать в Россию через контрольные пункты, расстояние между которыми около 200 километров.

По данным французского издания, велосипедист хотел побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальной сети Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

