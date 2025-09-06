В Приморье задержали велосипедиста из Франции за пересечение границы

Французского велопутешественника Софиана Сехили задержали во Владивостоке. Его подозревают в незаконном пересечении границы. Об этом передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Приморья.

Как сообщала газета Le Monde, путешественника задержали на китайско-российской границе 5 сентября. Известно, что во Владивосток он ехал из Лиссабона.

Отмечается, что он два раза пытался въехать в Россию через контрольные пункты, расстояние между которыми около 200 километров.

По данным французского издания, велосипедист хотел побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде.

