Русский музей привез в Москву уникальную коллекцию живописи

Семь веков московской истории. Русский музей впервые привез в столицу масштабную коллекцию живописи и скульптур. Уникальная выставка открылась на ВДНХ.

Через призму эпох и многообразие кистей открывается панорама столицы сквозь века: образ Москвы в отечественном искусстве не менее искусно подбирали сотрудники Русского музея. Эта масштабная по своему замыслу и реализации выставка - подарок ко Дню города. Многие картины покинули стены своего дома в Санкт-Петербурге впервые, а ведь каждой из них, перед такой важной «командировкой» нужно еще и образы индивидуальные подобрать.

«Это работа многих, которые должны еще одеть картины, одеть в рамы. Для многих картин, в частности для Жерара Делабарта, рамы создавали, прежде чем привезти в Москву и сделать подарок москвичам. Работает весь музей, чтобы вещи привезти и подготовить, чтобы каждый шедевр был отсмотрен реставраторами детально», - объяснила генеральный директор Русского музея Алла Манилова.

Здесь представлены работы тех, кто жил, работал, творил в Москве и ею вдохновлялся. Признанные в одном ряду с Леонардо и Микеланджело шедевры мирового искусства: произведения Репина, Васнецова, Сурикова, Нестерова.

Его полотно «Святая Русь» как своеобразный эпиграф к выставке: Москва - столица русская и вот он русский дух. Настоящий эксклюзив, сокровище выставки - иконы Андрея Рублева. Они практически никогда не покидают своды Русского музея: среди них самый знаменитый мотив: «Пророк Софония» начала XV века. Ценителям искусства рекомендуют разглядывать с дальнего расстояния, а каждый верующий, наоборот, подходит ближе и непременно задерживается.

«Это начало XV века. Мы не вывозим, недавно, пожалуй сделали исключение - я вывозила сама, вывозила в Рязань икону Ильи пророка. Ребята из ВДВ смогли практически помолиться перед ней. Мы обязаны относиться к сокровищам так, как положено. Вывозить их в исключительном случае. Мы считаем, что эта выставка - исключительный случай», - добавила Манилова.

Увидеть Москву в ее бесконечных образах: от древних храмов и монастырей до индустриального мегаполиса: всего 115 шедевров, начиная от 1410 года до года 2018-го. И четыре раздела от старой столицы до новой: причем о «старой» расскажут не только Рублев и Дионисий, но и даже иностранцы. Внимание журналистов приковала картина «Москва допожарная» француза Жерара Делабарта. Говорят, что он сбежал в Россию, предчувствуя великую французскую революцию.

«Он увидел в Москве нечто такое, что нигде никогда видеть не мог. Можно расшифровать московские виды - здесь русский дух, здесь Русью пахнет, срез разнообразной жизни от колодников до генералов, от крестьян до нищих, павшая лошадь, крестьянка рассыпавшая яблоки. Рассматриваешь эти вещи, как подробный рассказ», - поделился заместитель генерального директора Русского музея Григория Голдовский.

Еще одно пространство получило название «Москвичи». Впрочем, на одной из картин Серова есть и знаменитые жители Петербурга: как, например, княгиня Зинаида Юсупова. Ее портрет писали в интерьерах Юсуповского дворца на Мойке. И тут уже настоящим гурманам раскрывается лейтмотив выставки: некий состязательный акцент в историческом взаимодействии двух столиц: древней и новой, южной и северной.

И можно задать логичный вопрос: почему именно этот музей и эти работы? В XVIII веке петербургские художники академической школы стремились в Москву для снятия вида, чтобы «насмотреться», наполниться эстетикой и жизненным укладом допетровской столицы. В последствие император покупал эти работы и завещал Русскому музею. А теперь картины постоянной экспозиции преодолели 700 километров, в настоящем «бизнес классе» и комфортных условиях: перевозили их при температуре не выше 22 градусов и соблюдали влажность не более 60 процентов.

«В Москве это, наверно, впервые за всю историю Русского музея. Эти картины просто переместились в то место, где они создавались, огромное событие, приглашаю всех москвичей», - сказал мэр города Сергей Собянин.

Десять профессиональных экскурсоводов уже готовы встречать посетителей: на выставке предусмотрены, бесплатные дни, доступны все виды льгот, а продлится она до февраля следующего года.