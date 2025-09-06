Метеоролог рассказал москвичам, когда включат отопление

Метеоролог Евгений Тишковец рассказал «Звезде», когда включат отопление в Москве. По мнению эксперта, это произойдет не раньше октября.

Правительство включает отопление, когда температура воздуха держится ниже 8 градусов пять дней. Учитывая московский климат, отопление в столице появится в октябре.

«Про отопление можно говорить не раньше, чем через месяц», - сообщил метеоролог.

Согласно прогнозу на ближайший месяц, погода в Москве ожидается теплая, выше 10 градусов. Гришковец считает, что в этом случае отопление могут включить позже, в середине или в конце октября.

«Сейчас мы находимся в состоянии метеолета, среднесуточная выше 15.Вторая половина сентября будет 10-15 градусов, но это тоже не параметры для включения отопления. И только в октябре это произойдет», - добавил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», что на этих выходных в Москве ожидается теплая погода. Температура воздуха достигнет +25 градусов.