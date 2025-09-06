Онколог рассказал, как отличить родинки от меланомы

Меланома напрямую зависит от уровня инсоляции и ультрафиолета. В группу риска входят жители солнечных регионов и любители загара. Об этом aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.

«Например, в Австралии или в Техасе заболеваемость может превышать среднюю раз в 50, а то и в 100, в зависимости от типа кожи, какой человек имеет», - объяснил он.

Врач подчеркнул, что нужно внимательнее относиться к родинкам и пятнам на коже. Их видоизменение может сообщать о начале заболевания. Так, для белокожего человека характерны коричневые родинки, а зоны черного цвета и активное увеличение размера уже говорят о необходимости обратиться за консультацией к специалисту.

Однако на ранних стадиях меланому можно взять под контроль. Как сказал эксперт, заболевание удается достаточно долго контролировать и позволять людям сохранить качество жизни.