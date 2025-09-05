В России увеличили штрафы за неисполнение родительских обязанностей

Штрафы за ненадлежащее исполнение либо неисполнение родительских обязанностей увеличили до двух тысяч рублей. Об этом рассказал в интервью РИА Новости член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Ранее за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей могли выписать предупреждение или оштрафовать от 100 до 500 рублей. Сейчас размер штрафа составляет от 500 до 2000 рублей», - объяснил Машаров.

Машаров отметил, что штрафы назначаются родителям, систематически уклоняющимся от обязанностей по отношению к детям, либо создающим угрозу их и здоровью или даже жизни.

Член комиссии ОП РФ указывает на содержание статей 63, 64, 80 Семейного кодекса Российской Федерации.

«Родители обязаны воспитывать детей, содержать, учить, заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. С 11 августа 2025 года увеличили штраф за неисполнение родителями своих обязанностей», - добавил Машаров.

Размер штрафа не пересматривался с 2007 года, пояснил Машаров, и уже не в полной мере годился как административное наказание для нерадивых родителей.

Член комиссии ОП РФ подчеркнул, что не предусмотрено никаких особенностей применения штрафов для родителей, которые воспитывают детей вместе, но проживают раздельно. Законодательство едино для всех.

Кроме того, Машаров пояснил, что дела по неисполнению родительских обязанностей рассматриваются территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. Происходит это по месту жительства нарушителя. В отдельных случаях задействуют и районные суды, если орган или должностное лицо передает дело на рассмотрение судье.

По его словам, родители имеют возможность оспорить обвинения, доказав надлежащее исполнение своих обязанностей, могут сослаться на объективные причины, мешавшие их выполнению, и указывать на процессуальные ошибки, допущенные при рассмотрении дела.

Ранее зампредседателя комитета по инфополитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказывал про законопроект о введении в России института совместного воспитания детей родителями после развода. Он был внесен на рассмотрение депутатов Госдумы РФ. По мнению Свинцова, одного из инициаторов законопроекта, прежде всего он направлен на защиту прав детей.