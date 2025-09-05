МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пожарные тушат возгорание в подвале Третьяковской галереи

К этой минуте открытое возгорание ликвидировано, пожарные продолжают работу на месте ЧП.
Ян Брацкий 2025-09-05 23:14:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В центре Москвы сотрудники МЧС ликвидируют крупное возгорание. По предварительным данным, в подвале основного здания Третьяковской галереи в Лаврушенском переулке загорелся электрокабель.

«В Лаврушинском переулке по предварительным данным произошло загорание электрокабеля в подвале технического здания. Из помещений огнеборцы МЧС России вывели 11 человек», - сообщили в МЧС России.

На место оперативно выдвинулись расчеты столичного управления МЧС.

К этом минуте удалось ликвидировать открытое возгорание и предотвратить дальнейшее распространение огня.

Тушение продолжается, информации о пострадавших не поступало.

#Москва #пожар #МЧС России #задымление #Третьяковская галерея
