Россельхознадзор: Россия не поставляла яйца в США

Россия не поставляла яйца в США. Об этом заявили Интерфаксу в Россельхознадзоре.

До этого появилась информация о том, что США в июле этого года впервые в современной истории закупили яйца домашних кур из России.

Отмечается, что нет и предприятий, которые аттестованы на экспорт яиц в США.

Аттестованные и внесенные в систему «Цербер» поставщики обязаны проводить лабораторные исследования продукции в целях проверки на соответствие требованиям странам-импортерам в аккредитованных лабораториях.

Кроме этого, нужно проводить исследования в лабораториях, которые подключены к информационной системе «ВетИС». В ней оформляются ветеринарные сертификаты на экспортируемую продукцию.

Благодаря им служба имеет полные и наиболее точные данные о вывозимой из страны продукции животноводства.