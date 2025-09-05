МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В возрасте 92 лет скончалась герцогиня Кентская Кэтрин

В знак траура приспущен флаг над Букингемским дворцом.
Дарья Ситникова 2025-09-05 16:16:49
© Фото: David Wimsett, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Самый возрастной член британской королевской семьи, жена двоюродного брата королевы Елизаветы герцогиня Кентская Кэтрин умерла в возрасте 92 лет. Об этом сообщил Букингемский дворец.

 «С глубокой скорбью Букингемский дворец объявляет о смерти ее королевского высочества герцогини Кентской», - указано в материале.

Известно, что герцогиня умерла прошлой ночью в Кенсингтонском дворце.

Отмечается, что королевская семья будет помнить то, как Кэтрин любила музыку. Она также всегда стремилась помогать молодым людям.

Кэтрин Уорсли вышла замуж за герцога Кентского в 1961 году, в браке у них родилось трое детей - Джордж, граф Сент-Эндрюс, леди Хелен Виндзор и лорд Николас Виндзор.

Она также известна среди поклонников спорта тем, что более 32 лет вручала трофеи победителям Уимблдонского турнира по теннису.

#Великобритания #кончина #Кентская Кэтрин #герцогиня
