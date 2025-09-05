МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Подмосковье рухнул легкомоторный самолет, пилот погиб

По факту произошедшего Московской прокуратуре поручили провести проверку по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.
Виктория Бокий 2025-09-05 13:59:24
© Фото: VK/go_luh

Неподалеку от города Луховицы Московской области упал легкомоторный самолет. Пилот воздушного судна погиб. Об этом сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, сегодня днем неподалеку от г. Луховицы Московской области потерпел крушение легкомоторный самолет», - говорится в сообщении.

По факту произошедшего Московской прокуратуре поручили провести проверку по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По ее результатам рассмотрят вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.

Администрация муниципального округа Луховицы в своем паблике в социальной сети VK назвала точное место падения легкомоторного самолета. Стало известно, что крушение произошло в деревне Ильясово, где находится частный аэродром. Отмечается, что воздушным судном управлял 65-летний пилот.

#Самолет #Подмосковье #крушение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 