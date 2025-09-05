В Подмосковье рухнул легкомоторный самолет, пилот погиб

Неподалеку от города Луховицы Московской области упал легкомоторный самолет. Пилот воздушного судна погиб. Об этом сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, сегодня днем неподалеку от г. Луховицы Московской области потерпел крушение легкомоторный самолет», - говорится в сообщении.

По факту произошедшего Московской прокуратуре поручили провести проверку по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По ее результатам рассмотрят вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.

Администрация муниципального округа Луховицы в своем паблике в социальной сети VK назвала точное место падения легкомоторного самолета. Стало известно, что крушение произошло в деревне Ильясово, где находится частный аэродром. Отмечается, что воздушным судном управлял 65-летний пилот.