Политолог объяснил слова главы МИД ФРГ о теракте на «Северных потоках»

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль рассуждал на тему того, что если прекратить закупки газа в России, то это будет «заталкивание» РФ в «объятия» Китая. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал политолог Владимир Сергиенко.

«Вадефуль рассуждал на тему того, что доказательство причастности украинского спецназа или террористической группы ни в коем случае не доказывает того, что за терактом стоит Украина», - сказал специалист.

В этом отношении немецкий дипломат даже устраивал определенное алиби Украине, так как Германия на данный момент является союзником этой страны.

Эксперт поделился, что на сегодняшний день, после того как следственные органы ФРГ выдали обоснованный ордер на задержание через Интерпол украинского гражданина, спокойно разгуливающего по Италии, стало ясно, что следственные органы имеют неопровержимые доказательства причастности определенной группы лиц к взрыву «Северных потоков».

Сергиенко напомнил, что сегодня Германия все равно ведет антироссийскую внешнюю политику, но при этом, считает собеседник телеканала, в этой стране начали нащупывать легкий повод очень резко развернуться на 180 градусов и сделать то же самое с Украиной, что и американцы в Афганистане, - просто покинуть ее.

«Будет ли это конъюнктурным запросом, под который Вадефуль уже подгоняет определенную риторику и говорит, что это теракт (взрыв “Северных потоков”. - Прим. ред.), осталось только получить доказательства, государственный это теракт или вопрос “короткого политического поводка” для Зеленского, - это, конечно, останется за кулисами», - заключил политолог.

Ранее Вадефуль назвал «актом террора» подрыв газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Он добавил, что полностью полагается на немецкую систему правосудия, которая должна найти виновника или виновных в произошедшем и привлечь их к ответственности.