Россиянам раскрыли секреты осенней обрезки на участках

В октябре после полного пожелтения и увядания листвы наступает период обрезания многолетников на даче.
Екатерина Пономарева 2025-09-05 13:16:37
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Осенью дачники приступают к очень важной процедуре сезона. Благодаря правильной обрезке многолетников растение защитится от вредителей и будет цвести в следующем году, поделилась эксперт Мария Шуракова в материале aif.ru.

Правильная подготовка растений к заморозкам предотвращает размножение патогенных микроорганизмов и насекомых-вредителей, а также способствует накоплению питательных веществ в корневой системе. Именно поэтому очень важно знать, как правильно обрезать многолетник к зиме.

Приступать к обрезке растений нужно после полного пожелтения и увядания листвы. Такой период наступает в разное время, в зависимости от погодных условий, чаще это октябрь.

Важно в процессе подготовки многолетников к зиме использовать качественные инструменты. Для сухих стеблей и веток лучше использовать контактные секаторы с наковаленкой. После обрезки места срезов рекомендуется обработать фунгицидными растворами для предотвращения развития грибковых заболеваний. 

#дача #растение #многолетники
