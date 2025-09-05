В Воронеже задержан россиянин, переводивший деньги ВСУ

ФСБ России задержала россиянина по подозрению в госизмене. Задержание произошло в Воронеже. Об этом сообщает УФСБ России по региону.

Известно, что злоумышленник хотел оказать финансовую помощь украинским боевикам. Через мессенджер Telegram он установил контакт с иностранной спецслужбой и перевел деньги в криптовалюте на счета военизированного объединения.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Центральный районный суд Воронежа избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

На данный момент ведется следствие для закрепления доказательной базы и выявления возможных иных эпизодов преступлений задержанного.