В Воронеже задержан россиянин, переводивший деньги ВСУ

Злоумышленник через мессенджер установил контакт с иностранной спецслужбой и перевел деньги в криптовалюте на счета военизированного объединения.
Виктория Бокий 2025-09-05 11:35:34
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

ФСБ России задержала россиянина по подозрению в госизмене. Задержание произошло в Воронеже. Об этом сообщает УФСБ России по региону.

Известно, что злоумышленник хотел оказать финансовую помощь украинским боевикам. Через мессенджер Telegram он установил контакт с иностранной спецслужбой и перевел деньги в криптовалюте на счета военизированного объединения.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Центральный районный суд Воронежа избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

На данный момент ведется следствие для закрепления доказательной базы и выявления возможных иных эпизодов преступлений задержанного.

