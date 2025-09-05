МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчеты «Ураганов» поразили позиции ВСУ на Красноармейском направлении

Минобороны России показало удары РСЗО «Ураган» по местам размещения противника. Артиллеристы группировки «Запад» уничтожили технику и личный состав ВСУ.
2025-09-05 14:21:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В зоне специальной военной операции расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад» нанесли удар по временным пунктам размещения украинских подразделений и бронетехники. Об этом сообщили в Минобороны России.

Перед атакой оператор беспилотника обнаружил замаскированные позиции и скопление живой силы. Координаты сразу передали артиллеристам. Боевые машины выехали из укрытия, заняли позицию и произвели залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами на дальность более 25 километров.

На кадрах видно, как установка занимает огневую позицию, экипаж разворачивает систему и готовит ее к стрельбе. Несколько секунд - и в сторону цели уходит серия снарядов. Попадания зафиксированы средствами воздушной разведки.

Сразу после стрельбы расчеты сменили позицию, чтобы избежать ответного огня. Как отмечают военнослужащие, такие действия они выполняют по нескольку раз в день - иногда до десяти.

По данным Минобороны, «Ураганы» применяются против опорных пунктов, артиллерии, бронетехники и скоплений противника. Дальность стрельбы доходит до 40 километров, что позволяет поражать цели в глубине обороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ураган #спецоперация #РСЗО #Реактивная артиллерия #группировка запад
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 