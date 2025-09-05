Расчеты «Ураганов» поразили позиции ВСУ на Красноармейском направлении

В зоне специальной военной операции расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад» нанесли удар по временным пунктам размещения украинских подразделений и бронетехники. Об этом сообщили в Минобороны России.

Перед атакой оператор беспилотника обнаружил замаскированные позиции и скопление живой силы. Координаты сразу передали артиллеристам. Боевые машины выехали из укрытия, заняли позицию и произвели залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами на дальность более 25 километров.

На кадрах видно, как установка занимает огневую позицию, экипаж разворачивает систему и готовит ее к стрельбе. Несколько секунд - и в сторону цели уходит серия снарядов. Попадания зафиксированы средствами воздушной разведки.

Сразу после стрельбы расчеты сменили позицию, чтобы избежать ответного огня. Как отмечают военнослужащие, такие действия они выполняют по нескольку раз в день - иногда до десяти.

По данным Минобороны, «Ураганы» применяются против опорных пунктов, артиллерии, бронетехники и скоплений противника. Дальность стрельбы доходит до 40 километров, что позволяет поражать цели в глубине обороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.